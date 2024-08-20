Пляжи, глэмпинги и санатории: какие объекты в Татарстане получили господдержку

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Республика
20 августа 2024  18:05
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане сразу несколько туристических проектов получили финансовую поддержку от национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Уже в этом году в Великом Болгаре пройдет исторический фестиваль, а санатории «Радуга» и «Дельфин» станут доступнее для людей с ограниченными возможностями.

На базах отдыха «Лебяжье» и «PIONEER RESORT HOTEL», в санатории «Васильевский», гостиничном комплексе «Кемпинг Осиново» и глэмпинге «Минем ранчо» появятся детские площадки.

Глэмпинги «Лес и Река», «вМесте», «Lebedino ECO», гостевой дом в селе Каськи, базы отдыха «Белый Яр» и «ФишФарм 116», загородный клуб «Утрау» и комплекс Minger Med Spa смогут установить модульные бани, купели, чаны и гидромассажные спа-бассейны.

На пляже «Су анасы» в Набережных Челнах появится пирс, а интерактивный парк «Лес Чудес» закупит водные велосипеды.

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