Пляжи в Альметьевске и Нижнекамске не соответствуют гигиеническим нормативам

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан продолжает мониторинг качества воды на пляжах, проводя исследования по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

По состоянию на 22 июля зафиксированы нарушения гигиенических нормативов на городских пляжах Альметьевска и Нижнекамска по микробиологическим показателям.

Пробы воды, взятые на других пляжах, соответствуют нормативам по паразитологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям.

Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке предупреждающих аншлагов о запрете купания на пляжах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания до устранения нарушений и повторного подтверждения безопасности воды по результатам лабораторных исследований.