Пляжи в Альметьевске и Нижнекамске не соответствуют гигиеническим нормативам

news_top_970_100
Республика
22 июля 2024  14:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан продолжает мониторинг качества воды на пляжах, проводя исследования по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

По состоянию на 22 июля зафиксированы нарушения гигиенических нормативов на городских пляжах Альметьевска и Нижнекамска по микробиологическим показателям.

Пробы воды, взятые на других пляжах, соответствуют нормативам по паразитологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям.

Администрациям районов и ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке предупреждающих аншлагов о запрете купания на пляжах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания до устранения нарушений и повторного подтверждения безопасности воды по результатам лабораторных исследований.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани родился крохотный малыш весом в 1 кг 450 грамм
Свадебное торжество в Казани закончилось массовой дракой
Гидрометцентр РТ: 80% от месячной нормы осадков выпало в Приволжском районе
В Казани майнеры незаконно подключили свои фермы к общедомовой сети
Пляжи в Альметьевске и Нижнекамске не соответствуют гигиеническим нормативам
Количество лесных пожаров в Татарстане сократилось в пять раз
Последняя пациентка с ботулизмом выписана в Казани спустя 35 дней
Из-за повреждения контактной сети в Казани изменены маршруты троллейбусов