По архивным материалам татарстанцы изучают историю своей семьи

Фото: Ольга Иванычева

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в культурном центре «Сайдаш». В фойе была открыта выставка работ участников конкурса «Моя родословная». Здесь были представлены материалы из семейных архивов татарстанцев, серьезно интересующихся историей своих предков. Кстати, среди конкурсантов много школьников.

- Все больше людей хотят и стремятся узнать свою родословную, свои корни. Сегодняшняя выставка - еще одно подтверждение того, как важно знать и уважать историю предков. Я уверен, что это движение будет нарастать, потому что самое главное - это наш генетический и культурно-исторический код, который передается через архивы, родителей, бабушек и дедушек, - подчеркнул заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, награждая победителей конкурса грантовой поддержки муниципальных архивов.

В конкурсе «Передай семейный архив» оказалось немало лауреатов. Вот тройка победителей: третье место жюри отдало Айдару Валиуллину из Апастовского района, второе место у Резиды Валиевой из Азнакаева. Первое место и сертификат на 50 тысяч рублей получил Мухарам Мухаметзянов из Буинска.

Самым многочисленным по количеству участников стал конкурс «Моя родословная». В этой номинации две возрастные категории: «Взрослые» и «Дети». Среди взрослых обладателями призовых мест стали Агата Саликаева из Елабуги, Галим Хисамиев из Казани, Эльмира Досманова из Менделеевского района. Победительница в этой номинации Татьяна Никитина тоже из Менделеевского района.

Больше всего награжденных оказалось среди детей. Их работы оценивались в нескольких номинациях: «Оригинальная родословная», «Богатая родословная», «Любовь к родному языку», «У войны не женское лицо». Призы ребятам, приехавшим на церемонию из разных районов Татарстана, вручила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

- Архивной службе Татарстана 105 лет. Вы только задумайтесь, сколько за это время собрано, описано и укомплектовано архивных материалов... У нас постоянно появляются новые источники комплектования - организации, предприятия, учреждения республики. При поддержке правительства и Раиса Татарстана Рустама Минниханова госархив республики получил шикарное здание в селе Столбище Лаишевского района. Там созданы все условия для работы архивистов, сохранности бумажных, аудио- и видеодокументов. В архивное дело активно внедряются самые передовые цифровые технологии. Если раньше срок ответа на запросы татарстанцев мог доходить до полугода, то сейчас мы стараемся готовить ответы от 3 суток до 30 дней, в зависимости от сложности запроса, - рассказала Гульнара Габдрахманова. - Изучение и составление своей родословной - это большая исследовательская работа. Спасибо всем за труд! Очень радостно, что дети проявляют интерес к истории своей семьи. Благодаря работе с архивными материалами кто-то узнал, кем были и чем занимались их прабабушки, прадедушки, а кто-то нашел информацию о прапрапрабабушках и прапрапрадедушках, и они гордятся своими предками, своей семьей. Мы видим таких замечательных ребят и верим, что наше будущее в надежных руках.