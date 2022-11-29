По частичной мобилизации в Татарстане было призвано 15 медиков

В рамках частичной мобилизации в зону СВО из Татарстана были призваны 15 медработников, сообщил министр здравоохранения Марат Садыков. Он также напомнил, что среди врачей республики есть и те, кто ушел в зону СВО добровольцами, и их «еще больше».

Министр рассказал, что часть мобилизованных медиков работает непосредственно на передовой, а часть задействована в госпиталях. Со всеми татарстанскими медработниками, ушедшими на СВО, ведомство поддерживает связь.

«Связь, взаимодействие с ними есть постоянно», – отметил министр.

Садыков также рассказал, что нехватки кадров в связи с проведением частичной мобилизации Минздрав республики не испытывает, к тому же врачи РТ постоянно ездят на Донбасс, чтобы помогать местным медикам. В частности, в больницы подшефного Татарстану Лисичанска.

Ранее «КВ» сообщали, что детский хирург из Альметьевска Кирилл Булатов в составе благотворительной колонны отправится в подшефный Татарстану город. В Лисичанске врач намерен организовать работу по профосмотру детей, которые на протяжении многих месяцев лишены медицинской помощи.