 По делу поджога машин на 6 млн в Челнах определили заказчика и отправили его под домашний арест
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По делу поджога машин на 6 млн в Челнах определили заказчика и отправили его под домашний арест

Одна из потерпевших владельцев автомобилей не ответила мужчине взаимностью, поэтому он решил отомстить.

Республика
20 сентября 2022  11:30
Автор:
Ольга Ильина

Накануне в суде Набережных Челнов мужчину, подозреваемого в организации поджога машин в 58 комплексе, отправили под домашний арест. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Теперь подсудимый будет находиться под арестом до 15 ноября. Также суд установил для мужчины ряд ограничений.

По информации издания, челнинец является заказчиком поджога. Владелица BMW – одна из потерпевших – не ответила мужчине взаимностью, поэтому он решил отомстить, попросив знакомого поджечь ее машину.

Ранее «КВ» сообщали, что поджигателя машин так же отправили под домашний арест. Напомним, по версии следствия, челнинец в ночь на 15 сентября около дома 58/24 поджог авто марки «BMW», после чего огонь перекинулся на «Шевроле Ланос» – машина была полностью уничтожена. Также в пожаре серьезно пострадала машина марки «Хендай», и частично получили повреждения «BMW Х6», «Мицубиси Паджеро Спорт» и «ВАЗ 2112».

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