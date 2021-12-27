Прокуратура возбудила уголовное дело после смерти двух человек от угарного газа в Казани

По факту смертельного отравления угарным газом двух человек в Казани в квартире на улице Шоссейной возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство совместно со специалистами выясняет причины и обстоятельства инцидента. Расследование взято на контроль в прокуратуре. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в Казани насмерть отравились угарным газом мужчина и женщина. А их сосед был госпитализирован с признаками отравления в ГБК № 7.