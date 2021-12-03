Ветерану Чечни, по вине медиков лишившегося ног, оказали финансовую поддержку

По инициативе руководителя татарстанского СУ Валерия Липского администрация Лениногорского района оказали финансовую поддержку участнику Чеченской кампании, бывшему десантнику Юрию Тимошенко. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Во время расследования дела по обвинению трех медиков в халатности и причинении тяжкого вреда здоровью, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что Юрий Тимошенко является участником Чеченской кампании и бывшим десантником. Также за время службы его удостоили многочисленным наградам и благодарностям от лица Президента России.

К сожалению, у мужчины не было собственного жилья. Поэтому, по инициативе СК администрация Лениногорского района оказала необходимую финансовую поддержку Тимошенко, что позволило мужчине купить квартиру. Более того, сотрудники следственного управления обставили ее мебелью и передали в дар Тимошенко электрическую коляску.

Напомним, по версии следствия, из-за халатности трое медиков Лениногорской ЦРБ Юрию Тимошенко пришлось ампутировать обе ноги.