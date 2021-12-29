«По ту сторону мультипликации»: что можно увидеть на казанской площадке «Союзмультпарка»

Мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмульфильма» впервые появился в Москве – на ВДНХ. Второй же был открыт в столице Татарстан. Ввод первой очереди объекта на территории стадиона стартовал в сентябре. А перед новогодними каникулами парк уже официально открылсмя полностью.

Для казанских журналистов гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев провел экскурсию по парку и рассказал, как площадка помогает зрителям «сломать стену» и вживую взаимодействовать с героями советских мультфильмов.

«Современная проблема в том, что дети плохо знают советские мультики»

При входе в «Союзмультпарк» сразу ощущаешь стойкий запах цитрусовых, потому что рядом с гардеробной находится касса в стиле мультфильма «Чебурашка». В этой лавке продают апельсины – мы же все помним, как приехал экзотический зверек с большими ушами в нашу страну, отсюда и исходит приятный запах. Кажется, что создатели парка вдохновились идей распыления запахов конфет, как в «Диснейленде», только вот адаптировали под российские мультфильмы.

Поднимаюсь по эскалатору на второй этаж – здесь находятся все основные аттракционы и начинается мир мультипликации.

«Когда вы поднимаетесь по эскалатору, вы попадаете в мир непослушных красок. Если наступить на поверхность, то орнаменты, адаптированные под культуру Татарстана, оживают. Каждый может почувствовать себя даже не художником, а кистью», — рассказал гендиректор киностудии.

По словам спикера, сегодняшним утром дети устроили здесь игровую площадку, потому что они «пытались сбежать от красок, а краски их догоняли».

Пройдя к следующему интерактиву — «В поисках пропавших героев», Машковцев объяснил журналистам, что здесь с помощью планшета дети должны угадать персонажей, которых нужно поселить в ту или иную декорацию.

«Если вы ошибетесь, то вас поправят. Этот интерактив для самых маленьких, но он побуждает детей посмотреть наши классические мультфильмы, потому что есть такая проблема, что современные дети все хуже и хуже знают мультфильмы, которые смотрели их родители», — поделился он.

По соседству расположен следующий интерактив — «Оживи героя мультфильма». Идея заключается в том, что гости парка смогут раскрасить героя мультфильма, а далее оживить его с помощью проектора.

«Мы кладем раскрашенную картинку в проектор – и она оживает на экране. Также дети могут предложить выполнить конкретное действие персонажу. На самом деле, мы мечтаем сделать следующий шаг с этой технологией, чтобы ребенок смог нарисовать персонаж с нуля», — объяснил Машковцев.

Дети также могут сняться в одной из сцен мультфильма «Винни-Пух». Для этого нужно держаться за веревочку синего шара Пуха и на экране появитесь вы. Далее появится QR-код, по которому можно сохранить видео.

«Квест с Алисой Селезневой и 3D-анимация»

Для следующих мест в парке выделены отдельные комнаты. В одной из них дети взаимодействуют с мультфильмом «Вовка в тридевятом царстве». Так, дети могут покормить печку дровами, а взамен получить пирожки.

«Самое мое любимое — это красить заборы. Можно почувствовать себя Томом Сойером. Также у нас есть учебник Василис Премудрых, по которому можно собирать очень полезные в хозяйстве вещи. Есть трон, на котором измеряется уровень лени», — рассказал спикер.

Для гостей парка также предусмотрена комната, где показывают сами мультфильмы.

«Сейчас тут показывают новый и уже набравший популярность проект „Оранжевая корова«. Это пространство-трансформер. Сейчас идут мультфильмы, но можно также пререстроить территорию под спектакли и танцпол», — объяснил гендиректор.

Далее мы прошли в комнату, стилизованную под мультфильм «Загадка третьей планеты». Этот темный зал адаптирован под атмосферу космоса, проектор отражает звезды и метеориты, а на главном экране Алиса Селезнева объясняет задания квеста. На полу лежат резиновые шарики, которыми дети кидают в экран и уничтожают роботов.

На площадке парка также есть интерактив с 3D-анимацией — «Виртуальный художник». Дети и взрослые могут рисовать объекты при помощи VR/AR очков.

«Как художник или скульптор можете создавать объекты.Родители смогут видеть то, что вы рисуете на экране, расположенном наверху. Но на самом деле, в виртуальных очках все это существует в объеме. Такая техника интересна и подросткам, и взрослым. Это совершенно другой способ творчества», — поделился Машковцев.

«Нам для жизни необходимо больше медиа-контента»

Для тех, кто хочет узнать, как устроена мультипликация, здесь же есть школа анимации. Дети от трех до девяти лет могут получить азы медийной профессии.

«Анимация полезна тем, что она раскрывает творческие способности ребенка, так как он видит, что то, что он делает, может жить», — отметила пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина.

Так, ребенок может создавать фрагменты анимации по классической схеме – например, из пластилина, так и с использованием современных технологий.

«Даже за одно занятие можно сделать небольшой фрагмент мультика, чтобы дети почувствовали, что такое анимация и как она устроена», — отметил гендиректор.

«„Союзмульпарк« — это трендовая вещь. Такая объемная история, в которую человек может погружаться и взаимодействовать с персонажами. Не просто смотреть как зритель, а ломать эту стену и заходить. Профессия мультипликатора становится все более востребованной, так как нам для жизни необходимо больше медиа-контента», — заключила Малыгина.

Цена за вход

За погруженние в анимацию родителям придется раскошелиться. И за ребенка, и за себя – до 14 лет гости парка могут находится на площадке только в сопровождении родителей.

В будние дни детский билет от трех лет стоит 690 рублей. Вход до трех лет — бесплатный. Билет для взрослых стоит 390 рублей. В выходные и праздники: детские — 990, а взрослые — 550 рублей.

В новогодние каникулы в парке будут организованы программы со спектаклями. Так, цена за билеты повыситься до 1050 рублей — детский, но в билет также входит и подарок, а взрослый будет стоить 290 рублей. Также можно приобрести комбо-билет «Новогодний» за 1545 рублей — детский и 565 рублей — взрослый.

В школе анимации есть разные мастер-классы. Цена за все — 350 рублей.

Также в парке есть отдельные скидки для детей с ограниченными возможностями и для детей-сирот.