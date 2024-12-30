Победа «Динамо-Ак Барс» в Кубке России: Поздравления от Рустама Минниханова

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Спорт
30 декабря 2024  11:36

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с успешным выступлением в финале Кубка России. Информацию об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ, Лилия Галимова.

В поздравительной телеграмме, адресованной волейболисткам, главному тренеру Зорана Терзичу, президенту клуба Леониду Барышеву и другим важным фигурам, в том числе председателю Государственного Совета РТ Фариду Мухаметшину и руководителю Администрации РТ Асгату Сафарову, Минниханов отметил захватывающий характер финальной игры 2024 года.

Он подчеркнул, что команда проявила выдающиеся лидерские качества и порадовала своих болельщиков замечательным новогодним сюрпризом. Глава республики выразил благодарность всем, кто способствовал этой победе, и пожелал команде дальнейших успехов и великолепных побед на спортивном поприще.

Напомним, что «Динамо-Ак Барс» одержало победу в финале, одолев питерскую «Ленинградку» с результатом 3:2.

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