Победители «Созвездия» выступили в Госдуме РФ

Лауреаты и победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выступили с концертом в Государственной Думе России по приглашению депутата от Татарстана Татьяны Ларионовой.

Мероприятие, организованное в рамках Года семьи, прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности и собрало семьи из разных регионов России.

Концерт стал частью встречи, приуроченной к предстоящему празднику, и отвечал задачам национального проекта «Демография».



Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов подчеркнул, что «Созвездие-Йолдызлык» - это не только площадка для талантов, но и место, где рождаются новые семьи и традиции передаются из поколения в поколение.

Участники выступили соведущими встречи вместе с Татьяной Ларионовой, а семьи получили возможность рассказать о себе и показать ролик о своих родных.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» – крупнейший эстрадный фестиваль страны, который представляет многообразие российской культуры и служит площадкой для творческого обмена. Он проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также Министерства по делам молодежи РТ.