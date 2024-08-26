Победители хакатона Kazan Digital Transformation 2024 разделили призовой фонд в 800 тысяч рублей

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Город
26 августа 2024  09:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках международного форума Kazan Digital Week 2024 прошел хакатон Kazan Digital Transformation, где 20 команд из разных регионов России соревновались за призовой фонд в 800 тысяч рублей.

Участники представили свои идеи и разработки по двум ключевым направлениям: «Новые каналы и формы коммуникации города с жителями» и «Городские и социальные сервисы в экосистеме „Карта Жителя Республики Татарстан“».

По мнению президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, представленные решения помогут Казани закрепить за собой лидерские позиции в рейтинге «Умный город».

Заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Радик Шафигуллин подчеркнул важность представленных идей для решения актуальных задач города.

Победителем хакатона стала команда «Город мечты», получившая 400 тысяч рублей. Второе место с призом в 250 тысяч рублей заняла команда devnull из Ярославля, представившая проект Telegram-бота для отправки обращений в государственные органы. Третье место и 150 тысяч рублей достались команде «Все свои, никаких левых».

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