Почта России станет пунктом выдачи заказов для маркетплейсов

Минцифры РФ анонсировало новые функции для отделений «Почты России». Согласно законопроекту о поддержке компании, почтовые отделения начнут работать как пункты выдачи заказов (ПВЗ) для маркетплейсов. Об этом сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

«Для удобства граждан будет усовершенствован график работы отделений, а маркетплейсы получат возможность доставлять товары через почтовую сеть», — говорится в сообщении.

Ранее Минцифры разработало законопроект о предоставлении «Почте России» эксклюзивных преимуществ. Документ планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.