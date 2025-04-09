Почта России станет пунктом выдачи заказов для маркетплейсов

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Россия/Мир
9 апреля 2025  16:08

Минцифры РФ анонсировало новые функции для отделений «Почты России». Согласно законопроекту о поддержке компании, почтовые отделения начнут работать как пункты выдачи заказов (ПВЗ) для маркетплейсов. Об этом сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

«Для удобства граждан будет усовершенствован график работы отделений, а маркетплейсы получат возможность доставлять товары через почтовую сеть», —  говорится в сообщении.

Ранее Минцифры разработало законопроект о предоставлении «Почте России» эксклюзивных преимуществ. Документ планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

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Почта России станет пунктом выдачи заказов для маркетплейсов
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