Почти 10 лет без побед: «Рубин» вновь не забрал три очка в Самаре

4-й тур РПЛ оказался богатым на яркие афиши: 13 апреля «Зенит» сделал в Краснодаре весомую заявку на очередную победу в чемпионате (2:1), а ЦСКА вытащил матч у «Локомотива», уступая 1:3 (3:3). На этом фоне несколько меркло «волжское дерби» в Самаре, где «Крылья Советов» принимали «Рубин». Результат встречи оказался для Казани удручающим, а Рашид Рахимов теперь будет ждать санкций от КДК РФС.

Перед матчем на берегах Волги команды соседствовали в турнирной таблице: «Крылышки» шли седьмыми с 33 очками, «Рубин» отставал на балл. Самарцы к матчу подходили в более оптимальной форме, нежели оппонент, отобрав ранее очки у «Зенита» (1:1) и одолев «Урал» (2:1). «Рубин» же вновь предстал блеклым, хотя личная статистика Рашида Рахимова против «Крыльев» впечатляла - 11 побед и 5 ничьих в 19 встречах.

Впечатлило, что «Крылья Советов» сработали точно по расписанию. Чаще всего самарский клуб в этом сезоне забивал голы на отрезках с 1-й по 15-ю минуты и в добавленное время (9 и 8 мячей соответственно). В игре с «Рубином» система показала себя во всей красе. На 8-й минуте Иву Угочукву схлопотал желтую карточку за срыв атаки неподалеку от своих ворот. Юрий Горшков исполнил стандарт, поймал Юрия Дюпина на противоходе и открыл счет. А на последней минуте добавленного времени самарцы поразили пустые ворота гостей. Дюпин подключился в хозяйскую штрафную на розыгрыш углового, казанцы потеряли мяч, а Владимир Хубулов воспользовался шансом, 0:2. Примечательно, что «Рубин» не может победить в Самаре на протяжении почти 10 лет - последняя виктория датируется 10 мая 2014 года (4:0). С той поры было три ничьи при двух поражениях, а забили казанцы всего один мяч.

В промежуток между двумя пропущенными голами вошло подавляющее владение мячом со стороны казанцев (60% против 40% у соперника), осада чужих ворот угловыми (8-1) и всего два удара в створ на 12 попыток. Вишенкой на торте стало удаление главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова на второй тайм. Специалист получил первое предупреждение еще на 30-й минуте, когда покинул границу технической зоны. А в перерыве арбитр Роман Галимов удалил наставника за, цитирую сухой язык официального протокола, «нецензурное оскорбление тренера команды «Крылья Советов» Сергея Булатова».

Весенний «Рубин», одержавший одну победу в пяти матчах, постепенно превратился из яркой команды, претендующей на попадание в тройку, в середняка, который поступательно плывет к окончанию сезона. Три мяча, забитые после рестарта чемпионата, неиллюзорно намекают на большие проблемы не только с реализацией, но и с идеями в атаке в принципе. Команда плавно опустилась на 9-е место, а впереди ждут сразу два сильнейших соперника - «Локомотив» и «Зенит». Отдельно КДК РФС должен вынести вердикт по Рахимову - не исключено, что наставнику выпишут краткосрочную дисквалификацию.