Почти 120 тысяч татарстанцев сдали нормы ГТО в этом году

«Лидерами за весь цикл внедрения норм ГТО стали Сабинский, Азнакаевский и Дрожжановский районы Татарстана. Республика в общероссийском рейтинге находится на 18-м месте по числу сдач нормативов», – рассказал замминистра.

В электронной системе ГТО зарегистрировано более 1 миллиона человек, но сдали нормативы только около 500 тысяч граждан. За все время было выдано более 365 тысяч знаков, из которых более чем 100 тысяч золотых, добавил Садриев.

Согласно федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» в каждом районе Татарстана создаются площадки для подготовки к сдаче норм ГТО. В 2023 году было закуплено пять комплектов оборудования, установленных в Агрызском, Бавлинском, Камско-Устьинском, Лаишевском и Мензелинском районах, продолжил замминистра.

Ильдар Садриев отметил, что Татарстан остается первым и единственным регионом России, который провел сдачу норм ГТО для детей из Луганской народной республики.

Депутаты обратили внимание на большую разницу между зарегистрированными на электронной площадке и сдавшими нормы ГТО. Особое внимание было уделено школьникам, так как многие из них даже не знают о существовании такого комплекса.

Инициативу позволить учителям физкультуры в школах принимать нормативы ГТО высказала депутат Госсовета РТ Светлана Вострикова. Она заявила, что сдача норм ГТО должна быть более масштабной, и для этого нужно вовлечь всех учителей физкультуры, предлагая им надбавки за это.

В ответ Садриев заметил, что сдача норм ГТО регулируется федеральным центром, и чтобы учителя физической культуры могли принимать нормативы, им нужно пройти обучение. Тем не менее, он поддержал инициативу Востриковой о сделать систему более гибкой.

Кроме того, в некоторых районах Татарстане уже есть опыт, когда учителя принимают нормативы, но массово это сделать проблематично, заметил Садриев.