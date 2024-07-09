Почти 547 тыс. монет жители РТ вернули в оборот в рамках акции «Монетная неделя»

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Республика
9 июля 2024  11:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Акция «Монетная неделя», проходившая с 20 мая по 2 июня, позволила вернуть в оборот более 2,6 млн рублей. За это время жители Татарстана сдали в банки почти 547 тысяч монет, сообщает пресс-служба Отделения Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России.

Самыми популярными номиналами стали 10-ти рублевые и рублевые монеты: татарстанцы сдали более 189 и 97 тысяч таких монет соответственно. Мелочь, которую жители сдавали в банки, зачислялась на их счета без комиссии или же возвращалась банкнотами.

Важно отметить, что в банках принимались монеты Банка России, выпущенные в оборот с 1997 года, то есть те, которые сейчас находятся в обращении. Жители региона могут сдать монеты в любой день вне зависимости от периода проведения акций. Однако в отделении банка стоит уточнить, выполняется ли ими подобная услуга.

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Почти 547 тыс. монет жители РТ вернули в оборот в рамках акции «Монетная неделя»
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