Почти миллион рублей прокуратура требует взыскать со строительной компании из Казани

Республиканская прокуратура изучила материалы уголовного дела, связанного с махинациями с бюджетными средствами.

Следствие считает, что в 2020 году одна из казанских строительных компаний благоустроила парк в Пестречинском районе на меньшую сумму, чем указала это в отчетах для Главного инвестиционно-строительного управления РТ.

Подрядчик получил 12 млн бюджетных средств, а по факту использовал на один миллион рублей меньше. Это подтвердила судебная строительно-техническая экспертиза. В Арбитражный суд РТ поступил иск о взыскании необоснованно полученных средств в размере 940 тысяч рублей. Иск рассматривается.