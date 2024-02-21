Почти миллион рублей прокуратура требует взыскать со строительной компании из Казани

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Город
21 февраля 2024  09:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Республиканская прокуратура изучила материалы уголовного дела, связанного с махинациями с бюджетными средствами.

Следствие считает, что в 2020 году одна из казанских строительных компаний благоустроила парк в Пестречинском районе на меньшую сумму, чем указала это в отчетах для Главного инвестиционно-строительного управления РТ.

Подрядчик получил 12 млн бюджетных средств, а по факту использовал на один миллион рублей меньше. Это подтвердила судебная строительно-техническая экспертиза. В Арбитражный суд РТ поступил иск о взыскании необоснованно полученных средств в размере 940 тысяч рублей. Иск рассматривается.

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