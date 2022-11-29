 Почти на месяц ограничат движение по улице Яшляр в Казани
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Почти на месяц ограничат движение по улице Яшляр в Казани

Причина – ремонтно-восстановительные работы на сетях ливневой канализации.

Город
29 ноября 2022  12:49
Автор:
Ольга Ильина

В столице Татарстана на время ограничат движение по улице Яшляр. Изменения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации по улице Салиха Сайдашева, рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Движение перекроют с 1 по 25 декабря на участке от здания №3 до здания №35/1 и на пересечении с улицей С. Сайдашева.

Ранее «Казанские ведомсости» сообщали, что с 29 ноября в столице РТ будет ограничено движение по улице Мулланура Вахитова. Местный проезд и тротуар возле пересечения с улицей Большая Крыловка полностью закрыты до 20 декабря.

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