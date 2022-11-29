Почти на месяц ограничат движение по улице Яшляр в Казани

В столице Татарстана на время ограничат движение по улице Яшляр. Изменения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях ливневой канализации по улице Салиха Сайдашева, рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Движение перекроют с 1 по 25 декабря на участке от здания №3 до здания №35/1 и на пересечении с улицей С. Сайдашева.

Ранее «Казанские ведомсости» сообщали, что с 29 ноября в столице РТ будет ограничено движение по улице Мулланура Вахитова. Местный проезд и тротуар возле пересечения с улицей Большая Крыловка полностью закрыты до 20 декабря.