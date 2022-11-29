 В Казани на время ограничат движение по улице Мулланура Вахитова
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В Казани на время ограничат движение по улице Мулланура Вахитова

Причина – реконструкция магистрального тепловода.

Город
29 ноября 2022  12:21
Автор:
Ольга Ильина

С сегодняшнего дня, 29 ноября, движение транспорта по улице Мулланура Вахитова в Казани ограничено. Местный проезд и тротуар возле пересечения с улицей Большая Крыловка полностью закрыты до 20 декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, на участке проводится реконструкция магистрального тепловода.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на несколько дней ограничат движение на участке улицы Нариманова. Так, с 29 ноября по 1 декабря частично перекроют дорогу и полностью тротуар у здания по адресу Нариманова, 15а.

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