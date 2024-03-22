Почти полмиллиарда направят на работы по износу слоев на М7 в Татарстане

news_top_970_100
Республика
22 марта 2024  08:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Устройство слоев износа на федеральной трассе М7 «Волга» обойдется в 477 млн рублей.

Из этой суммы 269 млн рублей направятся на участок подъезда к городу Киров.

Выполнят фрезерование гребней выпора и неровностей по колеям, устроят слой износа с дополнительной перегрузкой и перемешиванием из асфальтобетонной смеси с подгрунтовкой.

Согласно информации тендера, начнутся работы 4 июня. Их поделят на несколько этапов и проведут до 31 августа следующего года.

Ещё 208 млн рублей пойдут на участок км1053+000 - км1060+655. Определены те же сроки, что и в первом тендере.

Средства будут выделены из федерального бюджета.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Дефицит республиканского бюджета превысил 23 млрд рублей
В Татарстане для детей откроют спецклассы по производству беспилотников
Казань и Самару объединят новые речные маршруты
Кто и как предсказывает погоду
Камни, дым и кочерга: как лечили зубы в разные времена
Ходжа Ахмед Ясави: голос мудрости из глубины веков
В Татарстане уже есть город будущего
В Татарстане уже есть город будущего
В Татарстане сто лет снимают игровое и документальное кино