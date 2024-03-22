Почти полмиллиарда направят на работы по износу слоев на М7 в Татарстане

Устройство слоев износа на федеральной трассе М7 «Волга» обойдется в 477 млн рублей.

Из этой суммы 269 млн рублей направятся на участок подъезда к городу Киров.

Выполнят фрезерование гребней выпора и неровностей по колеям, устроят слой износа с дополнительной перегрузкой и перемешиванием из асфальтобетонной смеси с подгрунтовкой.

Согласно информации тендера, начнутся работы 4 июня. Их поделят на несколько этапов и проведут до 31 августа следующего года.

Ещё 208 млн рублей пойдут на участок км1053+000 - км1060+655. Определены те же сроки, что и в первом тендере.

Средства будут выделены из федерального бюджета.