Почти полмиллиарда направят на работы по износу слоев на М7 в Татарстане

Устройство слоев износа на федеральной трассе М7 «Волга» обойдется в 477 млн рублей.
Из этой суммы 269 млн рублей направятся на участок подъезда к городу Киров.
Выполнят фрезерование гребней выпора и неровностей по колеям, устроят слой износа с дополнительной перегрузкой и перемешиванием из асфальтобетонной смеси с подгрунтовкой.
Согласно информации тендера, начнутся работы 4 июня. Их поделят на несколько этапов и проведут до 31 августа следующего года.
Ещё 208 млн рублей пойдут на участок км1053+000 - км1060+655. Определены те же сроки, что и в первом тендере.
Средства будут выделены из федерального бюджета.