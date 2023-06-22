 Под Казанью на двух участках трассы М-7 ограничили скорость до 50 км/ч
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Под Казанью на двух участках трассы М-7 ограничили скорость до 50 км/ч

Это связано с проведением дорожных работ.

Город
22 июня 2023  11:50
Автор:
Эдуард Салихов

На двух участках трассы М-7 «Волга» в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах РТ временно ограничили скорость движения до 50 км/ч и сузили дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Речь идет об участках с 786-го по 794-й километр и с 814-го по 824-й километр. Это связано с проведением дорожных работ.

Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки и разметку, а также выбирать маршрут с учетом ограничений, чтобы избежать пробок.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани до 17 июля частично ограничат движение по улице Аделя Кутуя. Проезжую часть закроют на участках дорог в направлении движения к улице Седова.

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