В Казани до 17 июля частично ограничат движение по улице Аделя Кутуя

На улице Аделя Кутуя в Казани частично ограничат проезжую часть. Это связано с реконструкцией водопровода. Об этом сообщили в Комитете по транспорту столицы РТ.

Ограничения будут вводить поэтапно:

с 21 июня по 17 июля — от дома № 33 до дома № 37;

с 23 июня по 17 июля — от дома № 37 до дома № 41;

с 25 июня по 17 июля — от дома № 41 до ул.Седова.

Дорогу закроют на участках дорог в направлении движения к улице Седова.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах ограничат движение по проспекту Туфана из-за празднования Дня молодежи. Ограничение будет действовать с 13.00 до 23.30.