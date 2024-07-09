Под Оренбургом начнут производство автодомов по технологии азнакаевской фирмы

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Россия/Мир
9 июля 2024  09:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Студенты Ясного горно-технологического техникума в Оренбугской области в этом году начнут выпускать автодома, пишет газета «Оренбуржье». Директор техникума Андрей Екимов рассказал, что после изучения разных вариантов, было решено освоить производство автодомов из сэндвич-панелей.

Технологию и оборудование они берут у компании Petsun из Азнакаево. Татарстанская компания использует собственное производство. 

 Фото: сайт компании Petsun

Скоро в Ясном появится новое перспективное производство, а студенты получат возможность освоить интересную и востребованную профессию. Первый автодом, по предварительным планам, должен быть готов уже в январе 2025 года.

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Под Оренбургом начнут производство автодомов по технологии азнакаевской фирмы
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