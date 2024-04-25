Под Зеленодольском задержали браконьера, ему грозит уголовное дело

В Татарстане началась операция «Нерест» – комплексная оперативно-профилактическая операция, которая будет проходить на акваториях региона до 5 июня. Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам ловят граждан, занимающихся браконьерской деятельностью.

Сегодня утром на реке Волга под Зеленодольском был задержан рыбак, который незаконными средствами осуществлял лов рыбы. На место прибыли полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Госкомитете по биоресурсам РТ подчеркнули, что рыбаки-любители могут применять одну поплавочную или донную удочку с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.