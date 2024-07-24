Подать заявку на службу по контракту в Казани теперь можно онлайн

В столице Татарстана заработал официальный сайт центра оформления на военную службу по контракту «Батыр».

Новый ресурс создан для удобства кандидатов, в нем представлена вся необходимая информация о службе, выплатах, льготах, гарантиях, а также актуальный список востребованных специальностей.

Помимо этого, на сайте можно ознакомиться с требованиями к кандидатам, перечнем необходимых документов и оставить заявку на обратную связь.

Центр находится по адресу ул. Воровского, 25. Он работает по принципу «единого окна». Оформление всех документов занимает не более суток. Ежедневно центр принимает от 15 до 30 посетителей.