Поддержка контрактников в Татарстане: Центры отбора продолжают работу в праздничные дни

В новогодние праздники пункт отбора на службу по контракту в Казани и центр «Батыр», расположенный по адресу: улица Воровского, 25, будут на связи для всех желающих.

Центр «Батыр» начнет прием кандидатов уже со второго января, предоставляя возможность посетить его с 9:00 до 12:00. Об этом сообщил Владислав Кузнецов, руководитель центра.

«Мы работаем даже в выходные и праздничные дни с 9:00 до 18:00. В дежурном режиме пункт отбора будет открыт круглосуточно, так что любой желающий сможет посетить нас после 18:00. Мы готовы ответить на все вопросы о службе по контракту: расскажем о выплатах, процессе отправки в части, о содержании контракта, предоставим его копию и так далее», – рассказал Андрей Козлов, начальник пункта отбора на службу по контракту в Казани.

Важно отметить, что с 1 января 2025 года единовременная выплата военнослужащим при подписании контракта с Министерством обороны РФ увеличится до 2,2 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя региональные, федеральные и муниципальные выплаты: 1,5 миллиона рублей от правительства Татарстана, 400 тысяч рублей от Минобороны РФ и до 300 тысяч рублей от муниципалитетов республики. Также стоит помнить, что бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц.

С начала нового года в Татарстане будут активизированы меры поддержки военнослужащих. Высокие выплаты, помощь семьям, обеспечивающим бойцов на передовой – это вопрос чести для республики, как неоднократно подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Поддержка специалистов специальной военной операции включает не только полное сопровождение до и после подписания контракта, но и обеспечение экипировкой, подготовку на полигонах, реабилитацию, а также широкий спектр льгот для семей военнослужащих и их детей. Подробную информацию о выплатах и льготах можно найти на сайте Центра «Батыр» и портале «Забота о своих».