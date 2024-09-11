Подозреваемый в убийстве экс-замначальника Казанского танкового училища дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве Валерия Хахина, бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового училища, дал признательные показания.

«На почве ранее имевшегося конфликта подозреваемый проник к потерпевшему в квартиру под видом курьера, нанес хозяину множественные ножевые ранения и скрылся, забрав из дома мобильный телефон потерпевшего и иные вещи», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

Напомним, что тело Хахина с ножевыми ранениями, завернутое в ковер, было обнаружено в эти входные в квартире дома на улице Япеева. Супруга погибшего, не сумев попасть в квартиру, обратилась за помощью к спасателям МЧС.

По подозрению в совершении преступления был задержан знакомый погибшего – водитель такси. По версии следствия, мотивом преступления послужил ранее возникший конфликт.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый заявил, что хочет уйти на СВО. По информации «Татар-информа», он признал вину в полном объеме.