Подписные листы от Татарстана в поддержку Владимира Путина привезли в Москву

Собранные в Татарстане подписные листы передали доверенное лицо Владимира Путина, руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ Ринат Фазылов, Герой России, сопредседатель регионального избирательного штаба Расим Баксиков и руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, выборы Президента России состоятся в наступившем году. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.

Глава российского государства Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пост Президента, 8 декабря 2023 года. По правилам выдвижения и регистрации кандидатов на выборах президента России, Владимиру Путину, как самовыдвиженцу, необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей (не более 7,5 тысяч в каждом субъекте Российской Федерации).