Подросткам из «Алабуги» рассказали, как пройти профессиональные пробы онлайн

Форум талантливой молодежи «Выбирай» прошел в особой экономической зоне «Алабуга» с целью поддержания интереса к предпринимательству и будущим профессиям. Он был частью всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который включен в национальный проект «Образование».

В рамках форума были проведены целевые уроки и семейные тесты для школьников. Ребята узнали о платформе, на которой они могут пройти профессиональные пробы в онлайн формате. Инженерные и IT специальности, включая создание беспилотников, оказались особенно интересны для школьников. Лекции для участников читали специалисты из центра опережающей профессиональной подготовки Республики Татарстан.

Руководитель ЦОПП РТ Наталья Королева подчеркнула важность профориентации, отметив, что проект "Билет в будущее" помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии, понять тренды развития профессий и готовиться к профессиональному самоопределению. Это дает возможность лучше ориентироваться в мире профессий и раскрыть свои возможности, а также сформировать маршрут к своей будущей профессии.