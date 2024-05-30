Подростки на улице Копылова устроили опасные игры на трамвайных путях

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Город
30 мая 2024  09:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Вечером 29 мая на улице Копылова группа подростков-«зацеперов» устроила опасные развлечения на трамвайных рельсах. Об этом рассказала пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Очевидцы сообщили, что дети бегали по путям, бросали камни, и один из них даже кинул кроссовок под проезжающую машину.

МУП «Метроэлектротранс» предупредило, что за действия несовершеннолетних несут ответственность их родители. В Российской Федерации за «зацепинг» предусмотрены административные и уголовные наказания.

Штрафы могут варьироваться от 4 до 300 тысяч рублей в зависимости от статьи УК РФ и даже предусмотрены ограничение/лишение свободы на два года за хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта.

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