Подростки РТ приглашаются к участию в конкурсе видеороликов

15 марта стартовал всероссийский конкурс коротких видеороликов «Моя большая малая родина», в котором могут участвовать подростки от 11 до 18 лет. Заявки и сами видеоролики принимаются до 10 мая текущего года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил участник проекта «Миллиард.татар» Ильгизар Вахитов.

Он отметил, что цель конкурса - воспитание патриотизма, пропаганда научных знаний, профориентация. Вахитов уточнил, что конкурс проводится по трем номинациям. Это номинация «Родной край/Туган як» - в ней участвуют ролики, рассказывающие об уникальности природы родного края. Номинация «Мой герой/Каһарман» - для роликов о выдающейся личности, связанной с конкретным населенным пунктом. Номинация «Наше/Безнеке» - для нее можно сделать ролик об уникальности культуры, быта, обычаев народов, проживающих на какой-либо местности или в населенном пункте.

Итоги конкурса будут подводиться с 13 по 26 мая 2024 года, а на 27 мая запланировано объявление результатов.

Награждение победителей пройдет в Международный день защиты детей - 1 июня. Победители конкурса получат дипломы и призы. К слову, с положением конкурса можно ознакомиться на сайте www.milliard.tatar.