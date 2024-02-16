Подросток-пешеход пострадала в Казани после столкновения двух авто на дороге

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Город
16 февраля 2024  10:02
Автор:
Эндже Гарафиева

На улице Карла Маркса произошло ДТП с участием двух автомобилей и 15-летней девочки.

26-летний водитель Kia Rio выехал на красный и столкнулся с Range Rover под управлением 58-летнего мужчины.

В результате авто нарушителя откинуло на пешеходный переход, по которому переходил ребенок на разрешающий сигнал светофора.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и гематомой теменной области.

«В отношении виновника составлен административный протокол по части 1 статьи 12.12 КОАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). По факту происшествия в результате которого причинен вред здоровью, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КОАП РФ», – сообщили в Госавтоинспекции РТ.

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