Подросток-пешеход пострадала в Казани после столкновения двух авто на дороге

На улице Карла Маркса произошло ДТП с участием двух автомобилей и 15-летней девочки.

26-летний водитель Kia Rio выехал на красный и столкнулся с Range Rover под управлением 58-летнего мужчины.

В результате авто нарушителя откинуло на пешеходный переход, по которому переходил ребенок на разрешающий сигнал светофора.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и гематомой теменной области.

«В отношении виновника составлен административный протокол по части 1 статьи 12.12 КОАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). По факту происшествия в результате которого причинен вред здоровью, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КОАП РФ», – сообщили в Госавтоинспекции РТ.