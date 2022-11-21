Подвиг бойца из Башкирии, угнавшего БТР у украинской армии, запечатлели в комиксах

Подвиг добровольца из Башкортостана Фаниса Хусаинова запечатлели в в боевом листке «Сабля Шаймуратова», выполененном в виде комикса. Боец угнал из расположения ВСУ бронетранспортер, спас земляка на угнанном БТР и вывез раненного генерал-майора. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

Напомним, в июне этого года Хусаинов ушел добровольцем, чтобы участвовать в спецоперации России на Украине, служил в батальоне «Барс-17».

3 сентября Фанис один вышел на спецзадание, чтобы добыть «языка» – НАТО-вского наемника. Во время спецзадания произошло боестолкновение, со стороны противника на военнослужащего напали семь человек на БТР. Фанис уничтожил двоих, одного взял в плен, а остальные сбежали. Затем Хусаинов завел БТР с пленным и вывел в расположение союзных войск.

Через два дня базу обстреляли из американских РСЗО «Хаймарс». Снаряд попал в здание, где ремонтировал автомобиль его земляк – он получил контузию и осколочные ранения. Самого Фаниса тоже контузило, но он смог вызволить земляка из развалин и быстро доставить в военный госпиталь.

Более того, еще через сутки, занимаемые позиции атаковали превосходящие силы противника. В ходе столкновения был ранен генерал-майор, которого Фанис вывез на своем захваченном БТР.