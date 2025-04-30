Проект канатной дороги Казань – Верхний Услон отложили

Проект канатной дороги между Казанью и Верхним Услоном пока заморожен, но не отменён окончательно. Об этом заявил глава района Евгений Варакин на инвестиционном совете.

Он отметил, что в России успешно работают лишь две подобные дороги – в Нижнем Новгороде (для перевозки рабочих) и в Сочи (туристический маршрут).