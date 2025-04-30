Проект канатной дороги Казань – Верхний Услон отложили

news_top_970_100
Республика
30 апреля 2025  16:17

Проект канатной дороги между Казанью и Верхним Услоном пока заморожен, но не отменён окончательно. Об этом заявил глава района Евгений Варакин на инвестиционном совете.

Он отметил, что в России успешно работают лишь две подобные дороги – в Нижнем Новгороде (для перевозки рабочих) и в Сочи (туристический маршрут).

«Идея авантюрная, но мы от неё не отказались. Если создадим точку притяжения, например, на горе Соколка, проект можно будет возобновить», — пояснил Варакин. Сроки реализации пока не определены.

news_right_column_240_400
Новости
Средние зарплаты Верхнеуслонском районе выше, чем в Казани
Проект канатной дороги Казань – Верхний Услон отложили
Когда один тонет, другой дышит
Когда один тонет, другой дышит
Лидеры стран присоединятся к празднованию Дня Победы в России
Рустем Гарипов: Ошибка на дороге - это не школьная двойка, которую можно исправить на следующий день
Рустем Гарипов: Ошибка на дороге - это не школьная двойка, которую можно исправить на следующий день
Татарстан экспортирует в Китай овес и горох
Мобильные поликлиники работают в Казани и Челнах
В Казани поезд сбил девочку