«Поезд Победы» прибудет в Татарстан к 80-летию Победы

news_top_970_100
Республика
10 апреля 2025  09:51

 

Фото: © «Татар-информ»

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по Куйбышевской железной дороге курсирует уникальный ретропоезд. 30 апреля он сделает остановку в Бугульме, а 1 мая – в Альметьевске.

Где и когда можно увидеть состав?

  • Бугульма – 30 апреля, 15:00–17:30

  • Альметьевск – 1 мая, 10:00–13:00

Что ждет гостей?

  • Уникальные экспонаты: автомобиль-амфибия времен ленд-лиза, участвовавший в боях

  • Паровоз «Лебедянка» в стиле мая 1945 года

  • Вагоны «Бессмертного полка»

  • Возможность зайти в кабину паровоза

  • Полевая кухня с солдатской кашей

  • Выставка оружия и детский лазертаг

  • Концерт с песнями военных лет

Маршрут ретропоезда

С 28 апреля по 5 мая состав посетит 8 городов, преодолев почти 3000 км. Помимо Татарстана, он побывает в Уфе, Ульяновске, Пензе и Самаре.

2025 год – Год защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. В Татарстане уже проходят памятные мероприятия – ветеранам вручили государственные награды.

«В современной России есть частица подвига каждого ветерана», – подчеркнул Рустам Минниханов.

news_right_column_240_400
Новости
Подростки с аутизмом «оживили» известные картины на фотовыставке
Подростки с аутизмом «оживили» известные картины на фотовыставке
Рафаил МУРТАЗИН: Баллистик - профессия штучная
Рафаил МУРТАЗИН: Баллистик - профессия штучная
«Поезд Победы» прибудет в Татарстан к 80-летию Победы
В школах РТ 57 тысяч детей обучаются на татарском языке
В Татарстане стартует третий этап благоустройства Голубых озер
Рифмы - звуки души, объединили сердца на конкурсе «СтихиЯ»
Новые правила техосмотра в Татарстане: что изменилось в 2025 году
Скончался продюсер ТНВ Радик Фархуллин