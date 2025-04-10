«Поезд Победы» прибудет в Татарстан к 80-летию Победы

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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по Куйбышевской железной дороге курсирует уникальный ретропоезд. 30 апреля он сделает остановку в Бугульме, а 1 мая – в Альметьевске.

Где и когда можно увидеть состав?

Бугульма – 30 апреля, 15:00–17:30

Альметьевск – 1 мая, 10:00–13:00

Что ждет гостей?

Уникальные экспонаты : автомобиль-амфибия времен ленд-лиза, участвовавший в боях

Паровоз «Лебедянка» в стиле мая 1945 года

Вагоны «Бессмертного полка»

Возможность зайти в кабину паровоза

Полевая кухня с солдатской кашей

Выставка оружия и детский лазертаг

Концерт с песнями военных лет

Маршрут ретропоезда

С 28 апреля по 5 мая состав посетит 8 городов, преодолев почти 3000 км. Помимо Татарстана, он побывает в Уфе, Ульяновске, Пензе и Самаре.

2025 год – Год защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. В Татарстане уже проходят памятные мероприятия – ветеранам вручили государственные награды.

«В современной России есть частица подвига каждого ветерана», – подчеркнул Рустам Минниханов.