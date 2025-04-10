«Поезд Победы» прибудет в Татарстан к 80-летию Победы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по Куйбышевской железной дороге курсирует уникальный ретропоезд. 30 апреля он сделает остановку в Бугульме, а 1 мая – в Альметьевске.
Где и когда можно увидеть состав?
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Бугульма – 30 апреля, 15:00–17:30
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Альметьевск – 1 мая, 10:00–13:00
Что ждет гостей?
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Уникальные экспонаты: автомобиль-амфибия времен ленд-лиза, участвовавший в боях
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Паровоз «Лебедянка» в стиле мая 1945 года
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Вагоны «Бессмертного полка»
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Возможность зайти в кабину паровоза
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Полевая кухня с солдатской кашей
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Выставка оружия и детский лазертаг
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Концерт с песнями военных лет
Маршрут ретропоезда
С 28 апреля по 5 мая состав посетит 8 городов, преодолев почти 3000 км. Помимо Татарстана, он побывает в Уфе, Ульяновске, Пензе и Самаре.
2025 год – Год защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. В Татарстане уже проходят памятные мероприятия – ветеранам вручили государственные награды.
«В современной России есть частица подвига каждого ветерана», – подчеркнул Рустам Минниханов.