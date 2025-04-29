Поезд Победы прибыл в Дрожжановский район

Фото: пресс-служба Дрожжановского района

Сегодня утром на станцию «Бурундуки» прибыл мемориальный Поезд Победы. Его встретили глава Дрожжановского района Марат Гафаров, депутаты, представители Горьковской железной дороги, ветераны, участники СВО, юнармейцы и местные жители.

«Для нас большая честь принять этот поезд. Мы возложили цветы и оставили послание будущим поколениям», — сказал Марат Гафаров. В рамках мероприятия прошла акция «Бессмертный полк железнодорожников», а вдоль путей высадили ели в память о героях войны.

Поезд Победы сформирован в честь 80-летия Победы и включает паровоз, платформы с военной техникой, вагоны-теплушки с экспозицией и полевую кухню.

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, что придает событию особую значимость.