Погода в Казани побила 30-летний рекорд, но впереди - ночные заморозки

8 мая в столице Татарстана был зафиксирован новый температурный максимум. По данным регионального Гидрометцентра, воздух прогрелся до +29,6°С, что на одну десятую градуса выше предыдущего достижения, установленного в 1996 году (+29,5°С).

Однако вслед за аномальным теплом в республику приходит резкое похолодание. Согласно предупреждению МЧС, в ночные и утренние часы 10 мая в Татарстане температура воздуха и почвы может опуститься до -1 градуса. В ночь на 11 мая ожидается еще более существенное понижение — столбики термометров покажут до -5 градусов.

Садоводам и огородникам настоятельно рекомендуют принять меры для защиты высаженных культур от заморозков.