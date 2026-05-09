Погода в Казани побила 30-летний рекорд, но впереди - ночные заморозки

news_top_970_100
Город
9 мая 2026  16:36

8 мая в столице Татарстана был зафиксирован новый температурный максимум. По данным регионального Гидрометцентра, воздух прогрелся до +29,6°С, что на одну десятую градуса выше предыдущего достижения, установленного в 1996 году (+29,5°С).

Однако вслед за аномальным теплом в республику приходит резкое похолодание. Согласно предупреждению МЧС, в ночные и утренние часы 10 мая в Татарстане температура воздуха и почвы может опуститься до -1 градуса. В ночь на 11 мая ожидается еще более существенное понижение — столбики термометров покажут до -5 градусов.

Садоводам и огородникам настоятельно рекомендуют принять меры для защиты высаженных культур от заморозков.

news_right_column_240_400
Новости
Погода в Казани побила 30-летний рекорд, но впереди - ночные заморозки
В шествии «Бессмертного полка» в Казани участвуют 130 тысяч человек
«Катюша» и танки у Кремля: вся техника Парада Победы - в одном месте
«Катюша» и танки у Кремля: вся техника Парада Победы - в одном месте
Торжественный марш на площади Тысячелетия: как Казань встретила День Победы
Торжественный марш на площади Тысячелетия: как Казань встретила День Победы
МЧС предупредило татарстанцев о ночных заморозках до -5 градусов
Названы дата и место прощания с Ренатом Тимерзяновым
Смертельное ДТП на трассе М-12 в РТ: один человек погиб, семеро пострадал
Песошин возложил цветы к монументу «Солдат-победитель» на Арском кладбище Казани