Погода в Татарстане 14 марта: туман, ветер и гололедица

В пятницу, 14 марта, утром в некоторых районах Татарстана ожидается туман. Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, в этот день будет преобладать западный ветер, который к середине дня сменится на южный. Скорость ветра составит 6-11 м/с, а в дневное время возможны порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +4 до +9 градусов. Однако на западе и юго-западе региона столбики термометров могут подняться до +13 градусов.

Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах в отдельных районах республики. Водителям и пешеходам рекомендуется быть осторожными и соблюдать меры безопасности.