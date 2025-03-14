Погода в Татарстане 14 марта: туман, ветер и гололедица

news_top_970_100
Республика
14 марта 2025  08:43

В пятницу, 14 марта, утром в некоторых районах Татарстана ожидается туман. Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, в этот день будет преобладать западный ветер, который к середине дня сменится на южный. Скорость ветра составит 6-11 м/с, а в дневное время возможны порывы до 15-17 м/с.  

Температура воздуха днем будет варьироваться от +4 до +9 градусов. Однако на западе и юго-западе региона столбики термометров могут подняться до +13 градусов.  

Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах в отдельных районах республики. Водителям и пешеходам рекомендуется быть осторожными и соблюдать меры безопасности.  

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта 2025 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта 2025 года
Казанские подразделения по делам несовершеннолетних усилят контроль за подростками
В Казани завершился II отборочный этап соревнований по баскетболу 3x3 среди студентов
Бумеры, миллениалы, зумеры: кто это и как с ними общаться?
Бумеры, миллениалы, зумеры: кто это и как с ними общаться?
Снежный барс объединил 12 стран
13-й Республиканский ифтар соберет 13 тысяч человек в «Казань Экспо»
Казанцев приглашают на весенние сельхозярмарки
Казанцев приглашают на весенние сельхозярмарки
Казанскую телебашню украсят всполохи салюта в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией