Поисковые отряды Казани передали личные вещи павших героев Великой Отечественной войны

В этом году поисковые отряды Казани провели значительную работу, установив имена 18 солдат, чьи останки были найдены. Активисты совершили 45 выездов на места боев Великой Отечественной войны, где удалось поднять останки 777 воинов Красной армии. Связавшись с родственниками, им были переданы личные вещи этих военнослужащих, пишет пресс-служба мэрии Казани.

На аппаратном совещании Рустем Гафаров, руководитель исполкома Казани, подчеркнул важность информирования общества о деятельности поисковых отрядов и предложил проводить выступления активистов для школьников. Он отметил: «Сегодня мы отмечаем День Героев Отечества – праздник настоящих патриотов, которые ставят интересы страны выше собственных. Мы гордимся нашими соотечественниками, которые рискуют своими жизнями, исполняя свои обязанности, как вчера, так и сегодня».

По словам Гафарова, необходимо активно расширять патриотическую работу, охватывая молодежь. Он добавил: «Завершив Вахту Памяти, поисковики могут делиться своими историями в школах, что будет интересно для детей, учитывая, что многие из них сами были школьниками не так давно».

Алия Загидуллина, председатель комитета по делам детей и молодежи, сообщила, что в Казани в настоящее время более 400 человек состоят в 22 поисковых отрядах, которые ежегодно участвуют в экспедициях по всей стране, исследуя архивные документы и ведя патриотическую работу.

В этом году участники поисковых отрядов побывали в Волгоградской, Сахалинской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Карелии и Белоруссии.

Итоги работы были подведены 3 декабря в парке Победы, приурочив событие ко Дню Неизвестного Солдата. В рамках мероприятия состоялась передача медальонов, среди которых были вещи уроженца Казани, сапера Ивана Гордеева, переданные его внуку. Останки Гордеева были найдены поисковым отрядом «Фронт» на территории Старорусского района Новгородской области. Участие в церемонии приняли поисковики, школьники, студенты, представители власти и ветеранов, которые почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

6 декабря в молодежном центре «Вертолет» прошел Республиканский слет руководителей молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост». В нем участвовали активисты поисковых и студенческих служб безопасности Казани, которые были награждены за успешную работу в экспедициях.

В тот же день были объявлены лауреаты премии имени А.Айдинова, где команды студенческих народных дружин и служб безопасности соревновались за звание лучших. Три команды, показавшие выдающиеся результаты, получили денежные призы. Лучшим признан отряд КНИТУ имени А.Н. Туполева – КАИ, а звание лучшего активиста завоевал студент этого вуза Алексей Заплетин.

«Артем Айдинов был первым курсником Казанского авиационного института и членом комсомольской дружины, который трагически погиб 6 декабря 1965 года», – напомнила Загидуллина.