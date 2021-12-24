 Полицейские Казани поздравили детей из неблагополучных семей с новогодними праздниками
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Полицейские Казани поздравили детей из неблагополучных семей с новогодними праздниками

Подарки были вручены благодаря благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз».

Город
24 декабря 2021  15:10
Автор:
Ольга Ильина

По традиционной Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отдела полиции «Вишневский» УМВД России по Казани совместно с членом общественного совета при МВД по Татарстану, региональным представителем поискового отряда «Лиза Алерт» в РТ Артемом Латышевым поздравили детей из неблагополучных семей с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Участковый уполномоченный полиции Дамир Сабиров и инспектор по делам несовершеннолетних Кристина Корниенко, сменив полицейскую форму на костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поздравили двоих детей из семьи Гаджиевых и принесли им подарки.

Полицейские также обратились и к родителям – попросили их быть хорошим примером для своих детей и подрастающего поколения. 

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