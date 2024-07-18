Полицейские в Казани спасли пассажиров застрявшего трамвая

В Казани экипаж полка ДПС во время патрулирования на пересечении улиц Тэцевская-Копылова обнаружил застрявший трамвай, блокирующий перекресток. Оказалось, что пропала подача электроэнергии, из-за чего двери вагона заблокировались, а пассажиры оказались заперты внутри в условиях жары.

Инспекторы ДПС незамедлительно приняли решение проникнуть в трамвай через окно, чтобы вызволить пассажиров.

Параллельно они остановили следовавший сзади трамвай и помогли установить жесткую сцепку, чтобы убрать застрявший вагон в безопасное место.

Полицейские также занимались регулировкой движения на перекрестке.