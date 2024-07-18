Полицейские в Казани спасли пассажиров застрявшего трамвая

news_top_970_100
Город
18 июля 2024  16:15
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани экипаж полка ДПС во время патрулирования на пересечении улиц Тэцевская-Копылова обнаружил застрявший трамвай, блокирующий перекресток. Оказалось, что пропала подача электроэнергии, из-за чего двери вагона заблокировались, а пассажиры оказались заперты внутри в условиях жары.

Инспекторы ДПС незамедлительно приняли решение проникнуть в трамвай через окно, чтобы вызволить пассажиров.

Параллельно они остановили следовавший сзади трамвай и помогли установить жесткую сцепку, чтобы убрать застрявший вагон в безопасное место.

Полицейские также занимались регулировкой движения на перекрестке.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Перед стартом сезона футболисты «Рубина» посетили «Казаньоргсинтез»
«Рубин» презентовал новую футбольную форму
Полицейские в Казани спасли пассажиров застрявшего трамвая
В Казани на улице Серова озеленяют бульвар
14-летний Булат Нургалиев из Казани готовит агродроны для Александра Лукашенко
Комбайнер из Татарстана отсудил у хозяйства 200 тысяч рублей за травму на работе
Ак Барс Банк возвращает 5% кешбэк-рублями по потребительскому кредиту
В Казани рассказали, скольким мобильным пассажирам оказали помощь на вокзалах