Полицейские задержали казанца, у которого при себе был пластилин с 2 граммами мефедрона

Сотрудники полиции Казани задержали 34-летнего местного жителя, у которого изъяли более двух грамм наркотика. ОБ это «КВ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Мужчину заметили на улице Космонавтов. Увидев полицейских, он начал подозрительно себя вести и попытался скрыться. Позже в присутствии понятых полицейские провели личный досмотр казанца, во время которого из наружного кармана куртки изъяли пластилин темного цвета с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком «мефедрон» весом 2,05 грамм. Мужчина рассказал, что наркотик купил для личного потребления. Расследование уголовного дела продолжается.