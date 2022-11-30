 Полицейские задержали казанца, у которого при себе был пластилин с 2 граммами мефедрона
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Полицейские задержали казанца, у которого при себе был пластилин с 2 граммами мефедрона

По словам мужчины, он купил наркотик для личного потребления.

Город
30 ноября 2022  12:26
Автор:
Ольга Ильина

Сотрудники полиции Казани задержали 34-летнего местного жителя, у которого изъяли более двух грамм наркотика. ОБ это «КВ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Мужчину заметили на улице Космонавтов. Увидев полицейских, он начал подозрительно себя вести и попытался скрыться. Позже в присутствии понятых полицейские провели личный досмотр казанца, во время которого из наружного кармана куртки изъяли пластилин темного цвета с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком «мефедрон» весом 2,05 грамм. Мужчина рассказал, что наркотик купил для личного потребления. Расследование уголовного дела продолжается.

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