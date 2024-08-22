Полиция назвала факт избиения крановщика в Челнах фейком

Полиция Набережных Челнов прокомментировала инцидент, произошедший на одной из стройплощадок города, который вызвал широкий резонанс в соцсетях. Об этом пишет «Татар-информ».

Ранее распространилась информация о том, что на стройке произошла массовая драка, в ходе которой группа нелегальных мигрантов избила крановщика.

Однако, по информации правоохранительных органов, данная информация не соответствует действительности.

Полиция установила, что 9 августа на стройке произошел конфликт между двумя рабочими – крановщиком и каменщиком, в результате которого крановщик нанес несколько ударов каменщику.

Важно отметить, что все иностранные граждане, работающие на этой стройке, имеют необходимые документы, дающие им право на пребывание и работу в России.

В отношении 33-летнего жителя Елабуги, подозреваемого в нанесении побоев, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».