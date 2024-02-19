Полиция РТ задержала курьеров телефонных мошенников, обманувших россиян на 3,5 млн рублей

Схема аферистов была проста – они звонили пожилым людям и сообщали о том, что их родственники стали виновниками ДТП с пострадавшими. Лжеправоохранители, подыгрывающие мошенникам, поясняли, что за определенную сумму они могут спасти близких от уголовной отвественности. Испуганные граждане передавали все имеющиеся деньги курьерам этих мошенников. Общая сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей.

В Управлении уголовного розыска МВД по РТ сообщили, что четыре подозреваемых задержаны. Это студенты колледжа из Аксубаевского района.

Один из них – 20-летний житель Аксубаево. Молодой человек получил предложение быстрого заработка в мессенджере и вовлек в криминальную схему троих своих приятелей. От украденных денег они оставляли себе 5%, остальное переводили «начальству».

По данным фактам возбуждены уголовные дела.