 Поликлиника на 10 тыс. квадратных метров начнет строиться в «Салават Купере» в 2022 году
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Поликлиника на 10 тыс. квадратных метров начнет строиться в «Салават Купере» в 2022 году

Город
29 ноября 2022  14:00
Автор:
Василина Олейник

Минздрав Татарстана начнет строительство поликлиники на 10 тыс. квадратных метров в казанском ЖК «Салават Купере» в 2022 году. Об этом рассказал министр здравоохранения Марат Садыков. 

Проект реализации медицинского учреждения в ведомстве планировали запустить в этом году, но это оказалось невозможным, по словам Садыкова, «по ряду причин».

«Но на 2023 год земля уже выделена, проект готов. На проект деньги выделены. Мы начинаем», – обрисовал настоящую ситуацию министр.

По его словам, проект рассчитан на два года. Завершится строительство в 2024-м. Поликлиника площадью в 10 тыс. квадратных метров объединит в себе взрослые и детские отделения. В соседнем Осиново, где также выросло число населения до 20 тыс. человек, Минздрав совместно с Институтом пространственного развития РТ вынес решение построить поликлинику для взрослых. Планируется, что она будет запущена уже в 2023 году. 

Садыков рассказал, что прорабатываются планы объединить два будущих медучреждения, по усти находящихся в Кировском районе Казани и в Зеленодолском районе республики, в одно юридическое лицо. 

Ранее «Казанские ведомости» рассказывали, что в Куюках под Казанью в конце декабря откроют новую врачебную амбулаторию.

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Поликлиника на 10 тыс. квадратных метров начнет строиться в «Салават Купере» в 2022 году
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