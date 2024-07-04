Поликлиника в «Салават Купере» станет филиалом казанском больницы №12

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Город
4 июля 2024  10:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов провел рабочее совещание на строящемся объекте в жилом комплексе «Салават Купере» в Казани.

 Фото: Минздрав РТ

Объектом строительства является новая поликлиника, возводимая в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Она станет филиалом Городской клинической больницы №12.

 Фото: Минздрав РТ

В настоящее время в здании поликлиники ведутся работы по внутренней отделке. Рабочая группа Министерства здравоохранения Республики Татарстан оценила качество выполняемых работ, соответствие утвержденным рекомендациям и единому брендированию, правильность заполнения табличек кабинетов и указателей, правильность перевода на татарский язык и другие важные аспекты.

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