Поликлиника в «Салават Купере» станет филиалом казанском больницы №12

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов провел рабочее совещание на строящемся объекте в жилом комплексе «Салават Купере» в Казани.

Фото: Минздрав РТ

Объектом строительства является новая поликлиника, возводимая в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Она станет филиалом Городской клинической больницы №12.

Фото: Минздрав РТ

В настоящее время в здании поликлиники ведутся работы по внутренней отделке. Рабочая группа Министерства здравоохранения Республики Татарстан оценила качество выполняемых работ, соответствие утвержденным рекомендациям и единому брендированию, правильность заполнения табличек кабинетов и указателей, правильность перевода на татарский язык и другие важные аспекты.