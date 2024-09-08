Политолог Кутилов предложил сделать поход на выборы семейной традицией

Известный политолог Владимир Кутилов, генеральный директор агентства «Теория Дарвина», в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ призвал жителей республики голосовать семьями.

По его словам, выборы – это прекрасная возможность не просто исполнить свой гражданский долг, но и провести время с близкими. Посещение избирательного участка может стать доброй семейной традицией, которая сближает поколения и воспитывает патриотизм.

Сам эксперт, по его словам, много ездит по стране и не раз убеждался, что Татарстан – пример для других регионов во многих отношениях.

Напомним, сегодня в республике проходят выборы депутатов Госсовета Татарстана. К 15:00 явка избирателей составила 48,7%. Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

Следить за ходом голосования можно в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».