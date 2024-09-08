За прозрачностью выборов в Татарстане следят рекордное число наблюдателей

Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

Всего в единый день голосования по всей России проходят свыше 4 тысяч избирательных кампаний. Свое право голоса могут реализовать более 57,5 млн россиян, в том числе 2,9 млн жителей Татарстана.

Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам.