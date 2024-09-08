За прозрачностью выборов в Татарстане следят рекордное число наблюдателей

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Республика
8 сентября 2024  10:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

Всего в единый день голосования по всей России проходят свыше 4 тысяч избирательных кампаний. Свое право голоса могут реализовать более 57,5 млн россиян, в том числе 2,9 млн жителей Татарстана.

Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам.

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