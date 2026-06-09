Помощь в добрых делах окажет «Добрая Казань»

Все желающие заниматься благотворительными проектами теперь могут обратиться в эту организацию за любой консультацией.

​​​​​Фото: Марат Мугинов, kzn.ru

Вчера в Казани на базе коворкинга и центрального офиса АНО «Добрая Казань» на Сеченова, 5 стартовал очередной проект этой организации - «Добро.Центр». Но часть функций нового проекта передадут в ресурсный центр на Калинина, 3.

Как рассказала на совещании в мэрии директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, здесь каждый волонтер получит консультационную поддержку по реализации своих социальных проектов: от обучения команды и доступа к базе знаний до помощи в поиске партнеров. Кроме того, на площадке обучат работе с федеральной платформой dobro.ru. Общественникам будут начисляться верифицированные часы за добрые дела.

«Это возможность влиться в крупнейшее сообщество единомышленников, чтобы обмениваться опытом и вдохновением. Центр станет завершающим звеном единой экосистемы поддержки. Мы объединили все самое важное под одной крышей: работу некоммерческих организаций, грантовую помощь, юридическую поддержку, удобный коворкинг и гуманитарный склад», - отметила Мерзлякова.

Эту инициативу поддержал и мэр Казани Ильсур Метшин. Он, в частности, сказал: «Открытие «Добро.Центра» говорит о полном цикле экосистемы поддержки, к которому мы давно стремились. Единая база данных поможет охватить помощью всех, кому это необходимо, а также создаст единый реестр ответственных и подготовленных волонтеров. Успехи инициативы «Доброй Казани», которым мы вместе радуемся, говорят о растущей зрелости нашего общества и его готовности осознанно работать в сфере инклюзии. Пожелаем добрым проектам успешного развития».

