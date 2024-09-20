Послание Минниханова Госсовету РТ будут транслировать по телевидению 27 сентября

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ на втором заседании республиканского парламента седьмого созыва. Мероприятие состоится уже 27 сентября.

В своем послании Минниханов затронет актуальные вопросы внутреннего и внешнего положения республики, обозначив ключевые направления развития Татарстана на ближайшую перспективу.

«Раис Татарстана готовится к этому выступлению, и хорошо, что в самом начале деятельности парламента седьмого созыва получим программу на перспективу», — отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Послание будет транслироваться по телевидению и радио с 10 часов утра.

В зале имени Салиха Сайдашева ожидается более 670 гостей, среди которых представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий и учреждений.

Ранее мы писали, что Фарид Мухаметшин вновь возглавил Госсовет Татарстана.