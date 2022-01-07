После ДТП с 4 погибшими в Альметьевском районе РТ возбудили уголовное дело

Прокуратура Альметьевска возбудила уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими на трассе Казань –Оренбург, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«В Альметьевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких лиц – ч. 5 ст. 264 УК РФ», – сообщил Галиев.

Напомним, по предварительным данным, водитель «Киа Рио» выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан». Силы удара двух автомобилей хватило для того, чтобы все четверо человек в Киа Рио, включая водителя, от полученных травм скончались на месте.

Были установлены личности погибших. Погибли жительницы поселка Победа Бугульминского района – девушка 22 лет, бывшая за рулем, ее сестра 16 лет, а также пассажиры: еще одна девушка и молодой человек, оба 22 лет. Пассажиры были жителями Оренбургской области.